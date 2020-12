São Paulo entra (como pode) no clima natalino

O Natal deste ano será diferente dos anteriores. Com restrições e cuidados para evitar o contágio da covid-19, o espírito do fim do ano se mistura com o sentimento de esperança pela superação da pandemia.

É neste clima que a cidade de São Paulo começa, a partir de hoje, a celebrar o Festival de Natal, que vai até dia 23 de dezembro. Além das decorações características dos festejos, a prefeitura fará transmissões ao vivo na internet, direto de pontos turísticos, com apresentações musicais, teatro, contação de histórias e gastronomia. Todas as atrações são gratuitas.

Para evitar aglomerações, a tradicional árvore de natal do parque Ibirapuera ganhou novo endereço, sendo montada na marginal Pinheiros, perto da ponte Estaiada, na zona sul. A estrutura de 46 metros de altura e quase 18 metros de diâmetro possui projeção de luzes em 360º e estrelas em movimento.

Já no centro histórico da capital, a praça Antonio Prado recebe uma intervenção de artes visuais, criada pelo coletivo Tupys. A praça do Patriarca recebe uma Vila Natalina com 15 peças em mosaico e o Pátio do Colégio expõe um presépio, batizado de “O Milagre da Natividade”.

No viaduto do Chá, o prédio da Prefeitura de São Paulo ganha iluminação especial e um globo natalino interativo simula neve e aproxima o público de personagens como Papai Noel, Mamãe Noel, duendes e fadas.

Programação virtual

As transmissões ao vivo do Festival de Natal acontecem nos canais digitais da Secretaria Municipal de Turismo no YouTube e Facebook (ambos /turismoprefsp).

Quem quer inovar na cozinha pode aprender receitas como o cuscuz paulista. Há ainda shows, com destaque para Vanessa da Mata e Rincon Sapiência, e apresentações de teatro.

Para espalhar esperança

Presencial

Árvore de Natal

Marginal Pinheiros

(altura da ponte Estaiada)

Em novo endereço, a árvore de 46 metros de altura tem projeções e estrelas em movimento.

Natal Iluminado

Praça Antonio Prado

Intervenção de artes visuais pelo coletivo os Tupys

Vila Natalina

Praça do Patriarca

Exposição de 15 peças em mosaico, totalizando 625 metros quadrados

O Milagre da Natividade

Pátio do Colégio

Ponto turístico expõe presépio ao público

Globo natalino

Viaduto do Chá

Intervenção simula nele e provoca interação entre personagens natalinos

Digital

Gastronomia

Hoje, às 11h: Delícia de Abacaxi

Hoje, às 14h: Cuscuz paulista

14/12, às 14h: Carnes para o natal

15/12, às 14h: Bacalhau de Natal

17/12, às 11: Panetone

Coral

Hoje, às 18h: Cantando o Natal

13/12, às 10h: Canto ma non Presto

19/12, às 10h: Coro Masculino de Alumínio

20/12, às 10h: Coral Vozes Afro

20/12, às 19h: Coro Luther King

Shows

Hoje, às 20h: Vanessa da Mata

14/12, às 20h: Luedji Luna

17/12, às 20h: Yzalú

18/12, às 20h: Alice Caymmi

19/12, às 18h30: MC Tha

19/12, às 20h: Thiago Aracam e Lina Mendes

23/12, às 20h: Bexiga 70 e Rincon Sapiência

Teatro, contação de histórias e dança

Hoje e dias 11, 13, 17 e 19/12, às 12h:

Te Conto um Conto de Natal

Amanhã, às 14h: Joaquim, o fusca que contava histórias

16/12, às 20h: João Cabral 100 anos, por Lirinha e

Letícia Sabatella

19/12, às 14h: O Quebra-Nozes (break)

23/12, às 16h30: Auto de Natal, por Doutores da Alegria