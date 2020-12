Rodízio de veículos não será suspenso em SP nas férias

A prefeitura de São Paulo decidiu que o rodízio municipal de veículos será mantido neste final de ano e durante o mês de janeiro.

A decisão, de acordo com a prefeitura, atende as recomendações das autoridades de saúde do município para coibir o deslocamento de pessoas e combater a disseminação da covid-19.

A restrição é válida de segunda a sexta no Centro Expandido da Capital, que compreende, além da região central, as vias do chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf .

A medida também vale para a circulação de veículos pesados e demais restrições – Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

