Quem não pesquisa paga até 174% mais em material escolar

Uma análise realizada pelo Procon-SP para a temporada de compra do material escolar mostra que não pesquisar pode ser um péssimo negócio para as famílias. Um simples apontador, por exemplo, pode ser encontrado por valores até 174% diferentes em sites de comércio eletrônico.

O órgão de defesa do consumidor levantou preços de 80 itens como lápis, borracha e caderno entre os dias 17 e 19 de novembro. Tradicionalmente realizada em lojas físicas, a pesquisa em ano de pandemia de covid-19 foi feita desta vez em sete diferentes sites de varejo.

O apontador de lápis com um furo, sem depósito, clássico, da Faber-Castell, foi o material com maior variação: 174%, encontrado em um estabelecimento por R$ 1,06 e no outro, por R$ 2,90.

O marca texto da Lumini também foi destaque, com diferença de 161% (R$ 1,11 a R$ 2,90). Entre os itens mais caros, o caderno de capa dura 160 folhas da Tilibra variou 31% (R$ 33,49 a R$ 43,89). A lista completa pode ser acessada no link www.procon.sp.gov.br/pesquisa-de-material-escolar-5/. Além de conferir as variações, o levantamento pode ajudar interessados a ter noção dos valores cobrados pelos produtos e onde estão os melhores preços.

Em ano marcado por escolas fechadas e aulas online, o Procon-SP orienta os responsáveis a conferir o que pode ser aproveitado deste ano para o próximo antes de sair às compras.

O órgão alerta ainda que material de uso coletivo, que inclui itens de higiene como o álcool em gel, não podem ser solicitados nas listas pelas instituições.

Para quem procura por descontos, a dica do Procon-SP é pesquisar os sites, conferir se são recomendáveis e investir em compras coletivas com outros pais.

Trocar livros didáticos com alunos de outras séries também pode ajudar na economia.