Pacaembu vira das artes

Antes de fechar os portões para obras de restauração e modernização, o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, vai se despedir da população com uma ocupação artística de entrada gratuita. Até quinta-feira, “Arte em Campo” expõe obras em diversos espaços do complexo.

Esculturas e instalações ocupam o gramado, as quadras de tênis, ginásio poliesportivo e até a piscina. Nos sete dias de visitação, artistas contemporâneos, entre eles, Tomie Ohtake, Emanoel Araújo, Amilcar de Castro, Thomaz Farkas e Franz Weissmann, podem ser conferidos. São trabalhos prontos ou criados para o evento. É a visão do artista sobre o próprio espaço e também sobre o esporte.

Na quadra de tênis, por exemplo, o artista plástico gaúcho José Spaniol apresenta o trabalho “Ao Leu”, estrutura de colunas e mesas de madeira em diferentes níveis. “O trabalho sugere um movimento de suspensão, reunindo simultaneamente instabilidade e equilíbrio. Talvez nesse sentido exista um vínculo com a ideia de movimento no esporte”, diz o pintor, desenhista, gravador, escultor e professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista). “O Pacaembu foi incrustado no vale, amparado pela geografia da encosta. Assim, ele foi preservando uma relação com a paisagem.”

Também se destacam trabalhos feitos especialmente para a ocupação pelos artistas Deyson Gilbert e Erica Ferrari, Paulo Nazareth, Wagner Malta Tavares e o francês JR, que chama atenção com um imenso lambe-lambe, considerado um dos maiores da América Latina.

A iniciativa é da Allegra Pacaembu, nova concessionária do espaço, em parceria com 25 galerias de arte e 54 artistas. As obras estarão distribuídas nos mais de 10.400 metros quadrados.

Essa nova vocação do Pacaembu pode ser vista por cerca de 300 visitantes por dia – essa é a expectativa dos organizadores. Para conferir, é preciso agendar em www.bileto.sympla.com.br/event/67153/d/92579.



Pacaembu (Pç. Charles Miller, s/n – Pacaembu, tel.: 99514-4291). Todos os dias, 10h às 18h. Grátis. Até quinta. Agendamento obrigatório em sympla.com.br.