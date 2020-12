Oficial da Guarda Municipal é registrado atirando em cachorro no ES

Um oficial da Guarda Municipal da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, ganhou as páginas de diversos sites de notícias, após ser registrado por uma câmera de segurança atirando em um cachorro, na última segunda-feira (7).

De acordo com informações do portal G1, a equipe da Guarda Municipal foi abordada no local em que tudo aconteceu, pois o cachorro que sofreu os disparos estaria atacando violentamente um cão de porte menor.

O órgão esclareceu ainda que uma pessoa havia tentado separar os dois animais com um pedaço de madeira, mas como não foi possível e não havia gás de pimenta na hora, segundo o relatado, ele optou pelo tiro em uma das patas do animal.

Leia também:

Já à A Gazeta, Fabrício Santana, um dos responsáveis pelo pet, afirmou que o cão não tinha costume de avançar em ninguém e que não oferecia nenhum risco aos oficiais. Ele reforçou ainda que o animal, de nome Jubileu, havia escapado após alguém esquecer o portão aberto.

“O guarda já saiu com a arma em punho da viatura, já mirando o cachorro. Ele deu um tiro na coxa traseira”, comentou Santana, que esclareceu também que o pet havia sido adotado como companhia para seu sobrinho de 13 anos, que é autista.

Em meio a toda a situação, os guardas levaram o animal baleado a um hospital veterinário de Vila Velha, mas nenhum deles permaneceu no local. Os custos do tratamento serão arcados pelo dono do cachorro.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado no último dia 8 e classificado como “crimes diversos: ocorrência para fins de direitos civis”. A família foi orientada também a procurar a Corregedoria, caso acredite que houve algum ato faltoso.

Confira a seguir a gravação feita pela câmera de segurança.