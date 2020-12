Morre Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil

Considerado pela revista Forbes o homem mais rico do Brasil, o banqueiro Joseph Safra morreu ontem aos 82 anos de causas naturais na casa onde vivia em São Paulo. O comunicado sobre o falecimento foi feito pela assessoria de imprensa do Banco Safra. Ele sofria de Mal de Parkinson.

A fortuna do banqueiro é estimada em US$ 23,2 bilhões, equivalente a cerca de R$ 117 bilhões na cotação do dólar de ontem.

Joseph era casado desde 1969 com Vicky Sarfaty, com quem teve 4 filhos e 14 netos. “Seu José”, como era chamado pelos funcionários, nasceu no Líbano em 1938 e imigrou para o Brasil na década de 1960 para dar continuidade aos negócios do pai.

No comando do Grupo Safra, conseguiu erguer um conglomerado avaliado em R$ 1 trilhão, com negócios em 25 países. No ranking mundial da Forbes de maiores fortunas, ocupava a posição 63º.

Foi também um dos maiores doadores dos hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, em São Paulo. À Pinacoteca, doou esculturas de Rodin e ao Museu de Israel, em Jerusalém, o manuscrito original da Teoria da Relatividade de Albert Einstein. “Foi um grande líder e muito respeitado dentro e fora da organização. Viveu uma vida exemplar, simples e reservada, sem ostentação, longe da exposição geral. Sempre dizia ter muito orgulho da cidadania brasileira e de torcer pelo Corinthians”, diz a nota divulgada pelo Grupo Safra.

O corpo do empresário foi enterrado ontem no cemitério do Butantã em cerimônia reservada para a família.

Sua morte causou comoção inclusive na direção de bancos concorrentes, com notas públicas de pesar do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander.



“Maravilhoso pai, empresário de enorme sucesso, filantropo, apoiador de uma série de iniciativas sociais, deixa um legado incomparável.”

Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil

“Sua contribuição para escolas, museus e instituições é marcante. Seu legado na economia ficará sempre marcado na história.”

Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos

“Seu legado transborda o mercado financeiro na capacidade de aliar e realmente viver, no dia a dia, a visão de um negócio bem sucedido e profunda responsabilidade social.”

Gilson Finkelsztain, presidente da B3