MEC libera ensino remoto enquanto durar a pandemia

O MEC (Ministério da Educação) publicou ontem resolução que permite que as escolas e universidades públicas e privadas de todo o país ofereçam aulas remotas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o documento, as atividades pedagógicas não presenciais “poderão ser utilizadas em caráter excepcional” pelo período que durar a “suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades” e sempre que houver “condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança”.

O documento foi elaborado pelo CNE (Conselho Nacional da Educação) e aguardava pela homologação desde outubro, mas enfrentou resistência no MEC.

A regra vigente no país permitia a realização das aulas remotas até 31 de dezembro de 2020 e o objetivo do CNE era estender essa autorização, pelo menos, até 31 de dezembro de 2021.

A data, no entanto, acabou retirada da versão final do documento pelo ministério, que entende que a fixação de prazo poderia funcionar como um desestímulo ao retorno das aulas presenciais.

O governo federal publicou na última terça-feira uma portaria estipulando que as universidades poderiam retomar as aulas presenciais a partir de 1º de março do ano que vem. Com a nova resolução, é possível que essa ordem se torne agora só uma recomendação – ou que esse prazo seja prorrogado.

O CNE entende que a autorização para o ensino remoto enquanto durar a pandemia é importante porque dá autonomia para as redes públicas e privadas já definirem o modelo do ensino no ano que vem.

A resolução também determina que os pais e responsáveis poderão decidir se os filhos participarão ou não de atividades presenciais propostas pelas escolas nesse período.

O texto também sugere que as instituições utilizem os mais diversos recursos de tecnologia para aproximar os estudantes, como o uso das redes sociais.