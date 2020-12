Gilson Machado assume Ministério do Turismo e faz apelo contra lockdown

Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro do Turismo, Gilson Machado pediu ontem que os estados e as prefeituras não determinem mais restrições por conta do novo coronavírus em sua primeira declaração pública como titular da pasta

Em nota, Machado, que era presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), reforçou seu posicionamento contrário a novos fechamentos, mesmo diante do aumento do número de casos e mortes no país.

“Aproveito a oportunidade para fazer um apelo às autoridades municipais e estaduais para que não decidam por voltar a fechar as atividades ligadas ao trade do turismo, especialmente no período do Natal. Não podemos implementar lockdown novamente pois o setor não aguenta.”

O novo ministro destacou que o governo federal fez o “dever de casa” com medidas que preservaram empregos durante a pandemia e que o Ministério do Turismo orientou o setor sobre as “melhores práticas sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus”.

Gilson Machado é próximo do presidente e se disse honrado pelo convite de Jair Bolsonaro. Ele ressaltou que desde a transição do governo trabalha para tornar o turismo “um dos principais vetores de crescimento da economia brasileira”.

O novo ministro também agradeceu e parabenizou o ex-titular Marcelo Álvaro Antônio – demitido após desavenças com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.