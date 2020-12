EUA buscam ‘luz no fim do túnel’ com aprovação de vacina

O comitê consultivo de vacinas da FDA (agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos) votou ontem a favor da recomendação do uso emergencial do imunizante da Pfizer em território norte-americano. O painel consultivo teve 17 votos a favor da distribuição da dose para pessoas acima de 16 anos e apenas 4 contrários.

O encontro aconteceu um dia depois dos EUA baterem recorde de mortes no período 24 horas em virtude da covid-19. Na quarta-feira, o país reportou novas 3.124 vítimas, índice superior as mortes do atentado terrorista do 11 de setembro, em 2001, estimadas em 2.977.

A deliberação foi feita por cientistas e especialistas independentes e sem participação em nenhuma das empresas que desenvolvem o imunizante contra a covid-19. A votação do grupo não significa uma aprovação imediata da FDA, mas normalmente a recomendação é acatada pela agência.

Embora a autorização do imunizante Pfizer/BioNtech esteja prestes a acontecer, segundo agências internacionais, a distribuição das doses só será permitida nos Estados Unidos após outra reunião, desta vez, com o CDC (Centro de Contole de Doenças Infecciosas). O grupo se encontrará hoje e domingo.

De acordo com o jornal The New York Times, uma remessa inicial de 6,4 milhões de doses do imunizante sairá dos depósitos até 24 horas após autorização oficial da FDA. Cerca de metade dessas doses será enviada para todo o país, e a outra metade será reservada para a segunda dose, que acontece 21 dias depois da primeira picada.

Distribuição

Com a produção aprovada, o secretário de Saúde e Serviço Social dos EUA, Alex Azar, estima que 20 milhões de americanos serão vacinados nas próximas semanas, após sinal verde da FDA e CDC. Azar disse que se mantém confiante de que, até o segundo trimestre de 2021, todos os cidadãos americanos terão acesso à dose.

Um número crescente de americanos se diz disposto a receber a vacina. De acordo com levantamento da rede CNN, 53% dos entrevistados afirmaram que receberiam a dose “prontamente”. No início de outubro, o índice era 38%.