Argentina vai vacinar população com as doses russas

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou mais um acordo de vacina. Desta vez, com o fundo soberano russo para adquirir 20,6 milhões de doses do imunizante Sputnik 5. O país vizinho já tem acordos com o laboratório AstraZeneca, que desenvolve a dose em parceria com a Universidade de Oxford e a aliança internacional Covax.

“Com esse contrato, vamos poder contar com as doses suficientes para vacinar, entre janeiro e fevereiro, mais de 10 milhões de argentinos e argentinas”, disse Fernández em entrevista coletiva na Casa Rosada, sede do governo argentino em Buenos Aires.

As primeiras doses da Sputnik 5 chegarão no país ainda neste mês, afirmou o presidente. Segundo ele, 600 mil unidades, capazes de imunizar 300 mil pessoas, serão entregues nas próximas semanas.

A nova aquisição argentina tem como cláusula um contrato preferencial. Ou seja, a partir desta primeira compra com o fundo soberano russo, a Argentina será o único país latino a ter preferência para comprar futuras doses.

“As pessoas levantam muitas dúvidas sobre a qualidade científica da Rússia, mas o instituto que desenvolveu a vacina tem vários prêmios Nobel na sua equipe de pesquisadores”, disse o líder argentino. “E para acabar com todas as dúvidas, assim que a vacina estiver aqui, o primeiro a se vacinar serei eu.”