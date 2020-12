Anvisa autoriza uso emergencial de vacinas

A direção da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou ontem resolução que autoriza o uso emergencial de vacinas contra a covid-19 no Brasil. O órgão já havia definido as regras para que imunizantes sejam utilizados em caráter de urgência no país na semana passada.

Agora, após a formalização, empresas interessadas já podem solicitar o uso emergencial de qualquer vacina “que tenha os requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia”, afirmou a diretora da Anvisa, Alessandra Bastos, após a reunião entre os diretores da agência.

De acordo com Alessandra, até ontem nenhum fabricante havia solicitado permissão para uso emergencial ou registro sanitário de imunizantes no Brasil.

Para conceder a autorização temporária, a Anvisa analisará caso a caso. Serão considerados dados de estudos não clínicos e clínicos, além de qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle, entre outras evidências científicas. A empresa também deve apresentar informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade são adequadas para garantir a qualidade da vacina no Brasil.

A agência reforçou na nova resolução que o uso emergencial só será concedido para imunizar um público restrito no SUS (Sistema Único de Saúde), como profissionais de saúde e idosos.

Quatro vacinas

Para entrar com pedido de aplicação de urgência, o imunizante precisa estar na fase três de testes no país. Até o momento, são quatro nesta etapa: o desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford, o da chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, o da farmacêutica norte-americana Pfizer com o laboratório alemão BioNTech, além da vacina produzida pela Johnson & Johnson.

“O uso emergencial é um mecanismo que pode facilitar a disponibilização e o uso das vacinas contra covid-19, mesmo que não tenham sido avaliadas para registro”

Alessandra Bastos Soares,diretora da ANvisa

São Paulo produzirá 1 milhão de doses da CoronaVac por dia

O governo de São Paulo anunciou que o Instituto Butantan já está envasando a CoronaVac em São Paulo. De acordo com o governador do estado, João Doria (PSDB), a previsão é produzir até 1 milhão de doses da vacina contra a covid-19 por dia. Para isso, a fábrica do instituto, que passará a funcionar 24 horas por dia nos sete dias da semana, vai contar com 120 novos profissionais além dos 245 que trabalham no local.

A força-tarefa realizada pelo governo na produção do imunizante tem como objetivo cumprir o calendário do Plano Estadual de Imunização, que prevê o início da primeira etapa de vacinação contra o novo coronavírus no dia 25 de janeiro, começando por profissionais da saúde, quilombolas, indígenas e pessoas com mais de 60 anos.

No entanto, para o plano começar na data estipulada, a CoronaVac precisa ser registrada na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou ter a autorização para uso emergencial no Brasil. A vacina está na fase três de testes clínicos e pode ser submetida à análise para utilização de urgência. Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas afirmou que haverá solicitação para ambos os trâmites.

Até o momento, 12 estados já manifestaram interesse em comprar a vacina do instituto. São eles: Acre, Pará, Maranhão, Roraima, Piauí, Mato Grosso Sul, Espirito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Sul, além de São Paulo.

“Para fazer a quantidade que a urgência nos impõe, a fábrica que funcionava em escalas passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana”

João Doria, Governador de São Paulo