SP pode restringir horário de bar para coibir happy hour

Grupo que assessora o estado na tomada de decisões sobre a pandemia, o Centro de Contingência da Covid-19 está pedindo ao governo que restrinja ainda mais o horário de funcionamento dos bares. A ideia é coibir os happy hours para ajudar a conter o aumento dos números de casos e mortes em São Paulo.

O pedido é para que os bares, que atualmente podem receber clientes até as 22h, passem a fechar duas horas mais cedo, às 20h. Se a sugestão for aceita, a expectativa é de que a medida seja anunciada ainda hoje pelo governo.

Integrante do comitê e chefe da Superintendência de Controle de Endemias, o infectologista Marcos Boulos disse que a demanda inicial era para que os bares nem abrissem neste fim do ano.

Depois que o governo sinalizou que isso não seria possível, porém, o grupo sugeriu a restrição pelo horário de funcionamento.

“A recomendação é para que os bares reduzam a sua dimensão. As pessoas se reúnem e conversam sem máscara. Nesse ambiente, a dispersão de saliva é total. Mesmo que os frequentadores sejam jovens, depois eles voltam para a casa e têm contato com pais e avós. E é aí que a coisa complica”, afirmou Boulos em entrevista ontem à Rádio Bandeirantes.

A preocupação é maior agora porque os happy hours e as confraternizações em bares se tornam mais comuns nesta época do ano, mesmo com o apelo para o distanciamento social.

“Não dá para continuar o happy hour como está. Nossa Vigilância Sanitária é muito boa, mas não há como controlar todo mundo nesse momento de liberação exacerbada por parte das pessoas”, disse Boulos.

Avançando

O estado de São Paulo tem hoje 1,3 milhão de casos confirmados do novo coronavírus, com 43,4 mil óbitos, segundo os números da secretaria da Saúde.

Nos últimos sete dias, o estado registrou média móvel de 6,6 mil confirmações da doença. O índice é 34,6% maior do que o contabilizado na semana anterior, com média de 4,9 mil. Já a média móvel diária de mortes passou de 119,2 casos para 141,7 casos – o que representa um aumento 18,8%.

“Não está fácil e estamos prevendo um fim de ano muito pior do que o que está acontecendo agora. Está aumentado, mesmo”, disse Boulos. mETRO com Band