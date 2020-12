Pfizer tem aval no Canadá

O Canadá autorizou ontem o uso emergencial da vacina para covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. É o segundo país a liberar a dose dos laboratórios. O Reino Unido saiu na frente semana passada e desde anteontem já vacina sua população.

De acordo com as companhias, será fornecido ao Canadá um mínimo de 20 milhões de doses do imunizante durante o primeiro semestre de 2021. A vacinação no país deve começar na próxima semana.

O Canadá tem um sistema temporário de revisão acelerada de medicamentos muito semelhante às autorizações de uso de emergência da FDA (espécie de reguladora sanitária dos EUA).

O país receberá um embarque antecipado de até 249 mil doses da vacina da Pfizer este ano. O premier de Quebec, François Legault, disse que a vacina recém-aprovada ajudará a aliviar a pressão sobre a hospitais congestionados da província. Para ele, a situação deve melhor após pessoas vulneráveis, como profissionais de saúde e idosos, serem imunizados.

Hackes buscam dados

A empresa Pfizer e sua parceira BioNtech disseram ontem que documentos relacionados ao imunizante foram “acessados ilegalmente” após um ataque cibernético ao órgão regulador de medicamentos da Europa.

A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) também confirmou a invasão do sistema, mas não forneceu mais detalhes do ataque dos hackers.

EUA sofrem sem leitos e com recorde de pacientes

Na cidade norte-americana de El Paso, no estado do Texas, 13 dos 400 leitos de terapia intensiva estão disponíveis, reporta o jornal The New York Times. Segundo o periódico, um em cada 10 norte-americanos vivem em áreas onde leitos de terapia intensiva estão completamente ocupados ou com menos de 5% de sua capacidade disponível.

“Nosso atendimento na linha de frente não pode ser oferecido, especialmente quando você chega a esses condados realmente rurais que estão sendo duramente atingidos pela pandemia no momento”, disse Beth Blauer, diretora dos Centros de Impacto Cívico da Universidade Johns Hopkins.

Até ontem, o país tinha 15,6 milhões de infectados.

Pessoas com alergias graves devem evitar dose

A agência reguladora de medicamentos do Reino Unido alertou que pessoas com histórico de reações alérgicas significativas não devem tomar o imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela Pfizer. A medida foi anunciada após duas pessoas relatarem efeitos adversos a dose no primeiro dia de vacinação em massa no país.

De acordo com Stephen Powis, diretor do NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido), as vítimas estão se recuperando bem. Elas tinham histórico de reações alérgicas e responderam negativamente ao imunizante.