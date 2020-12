Governo zera alíquota de imposto para a importação de armas

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior decidiu zerar a alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas a partir do dia 1º de janeiro de 2021. A resolução que inclui os artigos na lista de exceções à tarifa externa comum, reduzindo a taxa de 20% para zero, foi publicada no Diário Oficial da União de ontem.

A flexibilização e facilitação da compra e porte de armas no Brasil estão entre as principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018. A decisão foi comemorada pelo presidente nas redes sociais em uma publicação com uma foto praticando disparos.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se disse perplexo com a decisão do governo de isentar os impostos. “No momento em que falamos em vacinas, o governo isenta a compra de armas. Fico perplexo com a falta de sensibilidade”, afirmou.