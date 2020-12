Dupla Sena 2168: veja números sorteados nesta quinta, 10 de dezembro

A Dupla Sena 2168 paga R$ 1,4 milhão nesta quinta (10) para quem acertar o primeiro sorteio da noite. Confira o resultado!

1º sorteio:

11 – 12 – 19 – 21 – 36 – 47

2º sorteio:

13 – 31 – 32 – 34 – 39 – 45

No concurso anterior, ninguém levou o prêmio principal no primeiro e nem no segundo sorteio. Treze apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e sete no segundo. Elas levaram, respectivamente, R$ 3,1 mil e R$ 7,2 mil, respectivamente

Outras loterias:

Mega Sena 2326- R$ 34 milhões

Lotofácil 2104 – R$ 1,5 milhão

Quina 5438 – R$ 700 mil

Timemania 1574 – R$ 2,2 milhões

Dupla Sena 2168 – R$ 1,4 milhão

Dia de Sorte 393– R$ 600 mil