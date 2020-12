Casamentos estão mais curtos e raros no país

Os brasileiros estão menos interessados em oficializar suas uniões amorosas e também menos dispostos a lutar pela continuidade das relações.

Dados divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com base em pesquisa em 20 mil cartórios e varas mostram que o número de uniões civis caiu em 2019 pelo quarto ano consecutivo no país. Foram 1.024.676 casamentos. Na comparação com os registros de 2018, houve queda de 2,7%. A redução foi maior ainda entre pessoas do mesmo sexo: – 4,9%.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“No geral, as mudanças nos costumes e valores da sociedade e as diversas possibilidades de uniões permitidas atualmente pela legislação brasileira podem explicar essas flutuações no total de casamentos”, afirma a gerente da pesquisa no IBGE Klívia Brayner.

A pesquisa aponta ainda que as relações ficaram mais curtas na década. O tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio em 2009 era de 17,5 anos. Em 2019, houve uma diminuição para 13,8 anos, ou seja, cerca de quatro anos a menos.

Reprodução

Quase metade dos casamentos que foram desfeitos ano passado duraram menos de 10 anos. Os dados podem ser conferidos na tabela ao lado.

Klívia destaca que os divórcios têm crescimento desde 1984, com salto a partir de 2010 por conta de mudanças na lei que tornaram o processo mais rápido e simples. A desburocratização também estaria relacionada a duração menor dos casamentos, na visão da pesquisadora.

O estudo mostra, também, que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Entre 1999 e 2019, o percentual de mães que tinham até 20 anos caiu de 21,4% para 14,3%, enquanto entre 30 e 34 anos cresceu de 14,9% para 21,1%. Entre as mães com mais de 40 anos, o aumento foi de 1,9% para 3,4% do total de nascimentos.