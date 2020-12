Brasil confirma primeiro caso de reinfecção por covid-19

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira o primeiro caso confirmado de paciente que foi reinfectado pela covid-19 no Brasil.

O paciente é uma profissional da área da saúde que reside em Natal e foi diagnosticada com covid-19 em junho. Em outubro, um exame mostrou que ela deu positivo pela o coronavírus novamente, 116 dias após a primeira infecção.

O Ministério da Saúde disse que recebeu da Fiocruz/RJ as duas amostras clínicas da paciente e confirmou a reinfecção pelo vírus.

“As análises realizadas permitem confirmar a reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2, após sequenciamento do genoma completo viral que identificou duas linhagens distintas", disse nota emitida pelo governo.

O resultado reforça, segundo o Ministério, a necessidade de continuar com as ações de combate à covid-19, como o uso de máscaras e do álcool gel.