Após dias chuvosos, paulistano tem dia de sol nesta quinta-feira

Depois de dias marcados por chuvas intensas, São Paulo tem um dia de sol, de acordo com a previsão da Climatempo.

Apesar da folga nas chuvas que costumam cair no final da tarde, o dia será marcado por alta nebulosidade.

A temperatura deve atingir a máxima de 27ºC no meio da tarde. A tendência do aumento de temperatura segue até o final de semana, com máximas previstas de até 29ºC.

O refresco na chuva, entretanto, deve durar pouco. Nesta sexta já há previsão de mais pancadas no decorrer do dia.