USP busca voluntários para teste de vacina contra HIV

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP busca voluntários para participarem dos testes da vacina Mosaico, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Harvard, que está na terceira fase de testes.

De acordo com o professo e infectologista do Hospital das Clínicas, a vacina vem sendo desenvolvida há 5 anos e já passou pelas fases 1 e 2 dos testes realizados simultaneamente nos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Itália, Espanha e Polônia.

Os interessados em participar dos testes devem ser homens gays ou bissexuais cisgêneros e homens ou mulheres transexuais entre 18 e 60 anos.

Para se voluntariar, o candidato deve entrar em contato pelo Instagram @pec.hcfmusp ou pelo e-mail a[email protected].

A vacina Mosaico foi desenvolvida com a tecnologia de vetor, na qual são injetadas informações genéticas para produção de proteínas do HIV no organismo, fazendo com que o vacinado produza resposta imune sem nunca ter sido infectado pelo vírus.