O fim da solidão, diz primeira idosa vacinada contra a covid-19

“Sinto-me muito privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a covid-19. É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar porque significa que posso finalmente passar um tempo com minha família no Ano Novo, depois de esperar e estar sozinha grande parte deste ano”, compartilhou ontem Margaret Keenan, 90 anos, a primeira pessoa oficialmente vacinada no Reino Unido contra a covid-19.

A imunização em massa no país, televisionada e acompanhada pela mídia britânica ontem, faz parte do projeto do primeiro-ministro, Boris Johnson, para convencer a população de que o imunizante é seguro e vale a pena ser tomado. “Se eu posso injetar isso aos 90 anos, qualquer um pode”, disse Keenan.

Depois de Margaret, a segunda pessoa a ser vacina da no hospital universitário em Coventy, região central da Inglaterra, foi curiosamente um senhor de 81 anos chamado William Shakespeare – homônimo do dramaturgo inglês morto em 1616. Segundo o idoso, ele estava “satisfeito” em tomar a dose e elogiou a equipe de profissionais da saúde como “maravilhosos”.

Desde ontem, cerca de 50 hospitais no Reino Unido estão vacinando pessoas acima de 80 anos e profissionais da saúde contra o novo coronavírus. O primeiro dia de aplicação foi marcado por emoção e chamado pelos jornais locais de “Dia V” – V de vacina, mas também V de vitória.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, chorou durante participação em um programa de TV. Ao contar que estava “emocionado” e “com orgulho de ser britânico”, ele disse que estima que, até o final de março, todas as pessoas mais vulneráveis tenham tomado a dose do imunizante contra a covid-19. No entanto, ele alertou que ainda “há muito trabalho para ser feito”.

“Hoje marca a luta contra nosso inimigo em comum: o coronavírus. Embora haja muito a comemorar, não devemos estragar tudo. Todos devemos continuar fazendo nossa parte na supressão do vírus, até que a vacina possa nos tornar seguros”, disse Hancock.

Pelo Twitter, o premiê Boris Johnson afirmou que o Reino Unido fez história ao ser o primeiro país ocidental a distribuir a vacina.

“Obrigado ao nosso NHS [serviço de saúde público do país], a todos os cientistas que trabalharam tão arduamente para desenvolver esta vacina, a todos os voluntários – e a todos que têm seguido as regras para proteger os outros. Vamos vencer isso juntos”, disse Johnson.

A corrida continua em outros países

A vacina da Pfizer, utilizada pelo Reino Unido, superou mais um obstáculo ontem, desta vez nos Estados Unidos. Segundo a FDA (espécie de agência sanitária norte-americana), o grau de eficácia e segurança atingiu todas as expectativas. Ainda não ficou claro quando a instituição deve autorizar o uso do imunizante em território norte-americano, mas especialistas apostam em dias ou no máximo semanas.

Em entrevista à Reuters, Michael Yee, analista de consultoria da Jefferies (banco de investimento), disse que os documentos analisados pela FDA estavam “muito simples e diretos, o que achamos que torna a aprovação iminente”.

Ainda na América, o México anunciou ontem que pretende começar o processo de vacinação contra o coronavírus este mês. O país latino estima que 125 mil pessoas podem ser vacinadas em dezembro. Assim como o Reino Unido, a vacina negociada por lá é desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNtech.

Já a CoronaVac, cotada também pelo estado de São Paulo, no Brasil, deverá ser aplicada na Turquia no final deste mês, afirmou o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca. O país comprou 50 milhões de doses chinesas, que devem chegar a partir de sexta-feira.