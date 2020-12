Monte Everest pode ser mais alto do que se pensava

O Monte Everest, localizado na Ásia, pode ser ainda mais alto do que se pensava, afirmaram ontem a China e o Nepal. Os países, que dividem a extensão do Everest entre suas fronteiras, nunca tinham batido um martelo em consenso sobre a altura da maior montanha do mundo. Até ontem.

Uma medição chinesa, em 2005, constatou que a altura rochosa do pico era equivalente a de 8.844,43 metros, cerca de 3,7 metros menor do que uma pesquisa feita por topógrafos em 1954.

Enquanto isso, o Nepal, que também abriga sete dos 14 picos mais altos do mundo, nunca havia feito uma estimativa própria, mas usava a altura de 8.848 metros, fruto de uma pesquisa indiana de 1954 que não incluía somente a altura das rochas, mas também a altura do gelo.

Mas ontem, após China e Nepal enviarem sua própria expedição de topógrafos ao pico, os países que compartilham o Everest chegaram ao consenso de que ele é ainda mais alto do que imaginavam, na altura de 8.848,86 metros.