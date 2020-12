Dois pacientes vacinados contra covid-19 no Reino Unido sofreram reação alérgica grave

As agências reguladoras britânicas emitiram um alerta depois que duas pessoas imunizadas com a vacina contra covid-19 da Pfizer/BionTech sofreram reação alérgica grave.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde da Inglaterra pediu para que pessoas com reações alérgicas graves a medicamentos ou alimentos evitem a vacina.

De acordo com as agências, esses dois pacientes já possuem um histórico de alergia grave e carregavam com seus pertences autoinjetores de adrenalina.

LEIA TAMBÉM:

Pouco depois de receberem a primeira dose, os dois pacientes sofreram choque anafilático, mas tiveram atendimento imediato e passam bem.

O Reino Unido começou a vacinação contra covid-19 nesta terça-feira, com as primeiras doses destinadas a idosos com mais de 80 anos, funcionários da área da saúde e lares de idosos.