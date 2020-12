De acordo com a Climatempo, o paulistano deve enfrentar nesta quarta-feira mais um dia com o tempo encoberto e chuvas em alguns períodos do dia, principalmente à tarde e à noite.

A máxima prevista para o dia é de 28ºC.

As fortes chuvas que têm atingido São Paulo se devem à passagem de uma zona de instabilidade que atravessa a região.

A previsão é de que o tempo comece a se firmar a partir desta quinta-feira.