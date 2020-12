Anvisa emite alerta de 1º caso de fungo fatal

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu anteontem um alerta sobre o primeiro caso de Candida auris no Brasil. O fungo foi encontrado no catéter de um paciente internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital na Bahia.

Resistente à maioria dos antifúngicos e responsável por infecções hospitalares, o patógeno é chamado pelo órgão brasileiro de “séria ameaça à saúde pública”. Estudos estimam que, pelo mundo, o fungo levou à morte entre 30% e 60% dos infectados – sendo capaz de contaminar a rede sanguínea.

Descoberto no Japão em 2009, casos de Candida auris já foram vistos em países como Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido e Colômbia.

O primeiro surto latinoamericano ocorreu na Venezuela em 2012, infectando 18 pacientes. Em 2016, o fungo virou tema de alerta da Opas (Organização Mundial da Saúde para a América Latina e o Caribe).

Para conter a doença, a Anvisa recomendou reforço da vigilância laboratorial em todos os serviços de saúde do país. A amostra coletada ainda passará por análise fenotípica de sequenciamento genético para descobrir os padrões de sensibilidade e resistência do fungo e confirmar, oficialmente, o primeiro caso de infecção no país.