Alimentos e combustível pressionam a inflação

As altas nos preços das carnes, batatas e tomate e em combustíveis como etanol e gasolina no mês passado pesaram no bolso do brasileiro. A escalada da inflação alcançou em novembro mais 0,89%, maior taxa para o mês desde 2015. Os dados para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foram divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No ano, o indicador acumula alta de 3,13% e, em 12 meses, de 4,31%, acima dos 3,92% observados nos 12 meses anteriores. Em novembro de 2019, o indicador havia ficado em 0,51%.

O resultado coloca a inflação bem acima do centro da meta do governo para este ano, que é de 4%. Anteontem, economistas ouvidos pelo Banco Central já haviam elevado a expectativa para 2020 de 3,54% para 4,21% na última edição do Boletim Focus.

A alta tem grande impacto dos alimentos neste ano, como explica o gerente da pesquisa do IBGE, Pedro Kislanov. “Maio foi o último mês em que tivemos deflação, uma queda de 0,38%. Desde junho, temos variações positivas e a de novembro é a mais alta do ano. O que tem influenciado mais nos últimos meses é a alta dos alimentos, que pode ser explicada por dois fatores: por um lado, há o aumento da demanda, sustentada pelos auxílios concedidos pelo governo e, por outro, a restrição de ofertas no mercado doméstico em um contexto de câmbio mais alto, que estimula as exportações.”

Reprodução

A locomoção nas cidades também encareceu no mês passado. A categoria dos transportes, que teve alta de 1,33%, foi a segunda maior influência no índice de novembro. A inflação do grupo foi causada pelo aumento no preço da gasolina (1,64%). “É a sexta alta consecutiva da gasolina e, além disso, tivemos a alta de 9,23% do etanol e de outros componentes que têm bastante peso dentro dos transportes, como é o caso dos automóveis tanto novos quanto usados”, diz o pesquisador, ressaltando também as altas de seguro voluntário de veículos e transporte por aplicativo.

Juntos, os grupos de alimentos e bebidas e de transportes representaram cerca de 89% da alta do IPCA de novembro.

“Cerca de 80% dos subitens do grupo alimentação e bebidas tiveram variações positivas. A inflação está mais espalhada pelos alimentos. Com a redução do dólar, a melhora do cenário econômico, uma eventual retirada do auxílio emergencial, pode ser que tenha arrefecimento dos preços alimentícios em particular.”

Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IPCA

“Juros muito baixo e a explosão do câmbio acabaram forçando a inflação para cima, juntamente ao auxílio emergencial. Existe pressão inflacionária grande, podendo superar 4,5% no acumulado do ano. Provavelmente, o governo não irá sinalizar mudança relevante, o que torna fundamental um posicionamento em 2021.”

Pedro Paulo Silveira, Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos