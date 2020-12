Agro negocia mudança no ICMS com governo de SP

Representantes do agronegócio tentam chegar a um acordo com o Governo de São Paulo sobre a cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em produtos essenciais.

A medida adotada recentemente, após a reforma fiscal enviada pelo Executivo paulista à Assembleia Legislativa, acaba com uma política de tributação diferenciada que vinha sendo adotada havia anos. A mudança nos descontos no ICMS foi feita com a justificativa de aumentar a arrecadação de impostos no próximo ano, que deve ter as contas afetadas pelo impacto da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, Edivaldo Del Grande, o reflexo será enorme para o setor, caso a medida não seja revista. “Isso vai impactar diretamente os nossos produtores e os nossos consumidores finais. Vai afetar, principalmente, os mais pobres. Inclusive, algumas indústrias já estão dizendo que podem sair de São Paulo.”

Del Grande afirma que a solicitação não se trata de benefício ao setor. “Nos governos anteriores, não existia incidência de taxa de ICMS sobre produtos essenciais. Então, isso não é benefício, mas regime especial.”

A expectativa é que, nos próximos dias, haja uma nova reunião para que um acordo possa ser estabelecido.