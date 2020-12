wemobi lança promoção com passagens de ônibus a partir de R$ 9,95 para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Para quem precisa e está planejando viajar no começo do ano que vem, uma boa notícia: a wemobi, plataforma de viagens de ônibus com experiência 100% digital, irá disponibilizar vouchers de 50% de desconto para compra de passagens no site. A comercialização é válida entre 8 e 10 de dezembro, para qualquer tipo de assento e horário de partida nos trechos São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os bilhetes promocionais custam a partir de R$ 9,95 e as viagens poderão ser feitas entre 12 de janeiro e 20 de março de 2021. Para comprar as passagens com preços especiais, basta acessar www.wemobi.me e inserir o código CUPOM50 na tela de pagamento.

Basta inserir o cupom na área demarcada para garantir o seu desconto / Divulgação

A wemobi acaba de completar quatro meses de operação, já comercializou mais de 40 mil viagens e se encontra em pleno processo de expansão. Em 1 de dezembro, lançou a conexão “barra-barra”, que tem como ponto de embarque o Shopping Uptown na Barra da Tijuca (RJ) e destino o Terminal Barra Funda (SP) – primeira empresa a operar neste trecho com viagens diretas. No Rio de Janeiro, oferece também saídas diárias da Rodoviária Novo Rio e posto GNV Glória; em São Paulo, os Terminais Rodoviários Tietê e Barra Funda e o Shopping Tamboré; e em Belo Horizonte, o Terminal Turístico JK.

A startup oferece uma jornada totalmente online, que vai desde a compra do bilhete até o momento do embarque de passageiros, feito por QR Code ou reconhecimento facial, recurso inédito no segmento rodoviário. A wemobi faz parte da e-bus, unidade de negócio digital e de inovação do Grupo JCA – do qual pertencem grandes ícones do setor rodoviário como as Viações Cometa, 1001 e Catarinense.

Protocolos de prevenção e desinfecção

Em todas as viagens da wemobi, os clientes podem seguir tranquilos com a alta eficácia e qualidade do ar, pelo sistema capaz de filtrar 99,9% das partículas pelo ar-condicionado, proporcionando um ambiente seguro para todos que precisam viajar neste momento, ainda de pandemia. A renovação de ar dentro dos ônibus é cerca de 63% maior do que a vazão exigida em estabelecimentos como supermercados, agências bancárias e saguão de aeroportos, de acordo com pesquisa realizada pela Marcopolo, fabricante dos veículos.

Para aumentar a segurança de toda a limpeza realizada internamente, foram implementados também rigorosos protocolos de desinfecção após cada viagem com vaporizador, que produz uma névoa fina capaz de alcançar todos os espaços de maneira uniforme, protegendo contra vírus e bactérias, com eficácia residual de 99,72% mesmo após 14 dias. Também está sendo disponibilizado álcool gel na entrada dos veículos, para utilização dos passageiros antes do embarque, além de ser obrigatório o uso de máscara de proteção durante toda a viagem.

Conheça a wemobi: www.wemobi.me.