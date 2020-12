Vacinação em São Paulo começa em 25 de janeiro, diz Doria

Dia 25 de janeiro talvez seja o dia mais esperado pela população paulista atualmente. De acordo com o Plano Estadual de Vacinação de São Paulo, divulgado ontem, a imunização contra a covid-19 no estado começará nesta data para profissionais da saúde, quilombolas, indígenas e pessoas com 60 anos ou mais (veja o calendário completo da 1ª fase do planejamento ao lado).

A vacina prevista para ser utilizada será a CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No entanto, o imunizante precisa ser aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser aplicado em território brasileiro.

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, os resultados da fase três dos estudos clínicos serão divulgados até dia 15 deste mês. Com os documentos em mãos, o Instituto Butantan deve entrar com pedido de uso emergencial, além de acelerar etapas do registro sanitário na Anvisa.

Na última sexta-feira, técnicos da agência finalizaram inspeção na fábrica da Sinovac, na China, etapa fundamental para a autorização da vacina no Brasil. Algumas horas depois do anúncio de Doria, a Anvisa emitiu nota informando que os resultados da inspeção podem ficar prontos somente depois de 11 de janeiro. “Ainda faltam vários passos para a obtenção do registro para o imunizante”, diz trecho da nota.

A primeira fase do Plano Estadual de Imunização de São Paulo prevê vacinar 9 milhões de pessoas do público-alvo entre 25 de janeiro e 28 de março. Serão duas aplicações por pessoa com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda.

Para atender a demanda, serão aproximadamente 10 mil postos de vacinação, incluindo escolas nos finais de semana, quartéis da PM, farmácias, estações de trem e terminais de ônibus, além dos postos de saúde. Não será necessário mostrar comprovante de residência de São Paulo para tomar a vacina.

Governo tem 4 mi de doses para outros estados

O governo de São Paulo também anunciou ontem que vai disponibilizar cerca de 4 milhões de doses da CoronaVac para profissionais da saúde de outros estados do Brasil. A quantidade pode imunizar 2 milhões de pessoas. O governador João Doria afirmou que oito unidades federativas já entraram em contato para adquirir o imunizante por meio de parceria com São Paulo. O chefe do Executivo não divulgou quais são os estados.

Ele também informou que o prefeito de Curitiba (PR), Rafael Greca (DEM) e o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), também demonstraram interesse no imunizante.

Doria voltou a criticar o planejamento do Ministério da Saúde, que prevê início da vacinação no país somente em março de 2021. “Se podemos começar a salvar vidas já, por que vamos esperar que, diariamente, quase 700 pessoas percam a vida para atender o capricho de alguém que está sentado no Palácio do Planalto e acha que tem de ser uma única vacina no país? Isso não é justo, não é humano”, afirmou o governador paulista.