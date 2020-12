Reino Unido começa nesta terça campanha de vacinação contra a covid-19

Profissionais da saúde, idosos e pessoas que trabalham em lares de repouso poderão ser vacinados contra a covid-19 no Reino Unido a partir de hoje. O país, o primeiro ocidental a autorizar e aplicar o imunizante em sua população, estima que 10 milhões de doses serão distribuídas ainda este ano.

“Nosso objetivo é garantir que a vacina chegue às pessoas em asilos com a maior segurança possível. Portanto, todos estão trabalhando muito com nossos colegas do NHS [o sistema único de saúde britânico] para garantir que isso aconteça com segurança”, disse June Raine, diretora-executiva da MHRA (Autoridade Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde) à BBC ao advertir que esta seria a maior e mais complexa campanha de vacinação da história do Reino Unido.

A vacina que passa a ser distribuída hoje foi desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNtech. Para sua eficácia, avaliada em 95%, é preciso tomar duas doses do imunizante, com pelo menos 21 dias de intervalo entre elas. Cientistas alertam que a imunização acontece algumas semanas após a aplicação da segunda dose e pedem que população mantenha o distanciamento social mesmo após receber o imunizante.

Administrada na parte superior do braço, a vacina pode ter efeitos colaterais leves como cansaço, dor de cabeça e no corpo. Em caso de efeitos adversos, o serviço de saúde pública do Reino Unido recomenda o uso de analgésicos, como o paracetamol.

Segundo a bula da Pfizer, grávidas, lactantes e pessoas tentando engravidar devem esperar para receberem a dose. “Não há evidências de que seja inseguro se você estiver grávida ou amamentando. Mas são necessárias mais evidências antes que a vacina seja oferecida a você”, conta a empresa.

Plano de imunização

De acordo com o NHS, hoje começa a fase 1 da vacinação britânica, batizada de “prevenção direta da mortalidade”. Neste primeiro cenário, a vacinação será prioritária para pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde e trabalhadores de casa de repouso. Com a imunização deste grupo, o Reino Unido estima que evitará 99% das mortes em virtude da covid-19 no país.

A segunda fase da imunização foi nomeada de “redução da hospitalização”. Neste caso, o serviço público vacinará gratuitamente professores, membros das Forças Armadas, servidores públicos e do sistema judiciário e motoristas de transportes comunitários. METRO