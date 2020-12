Produção de veículos tem ‘risco alto’ de parar em dezembro

As montadoras de veículos podem parar a produção nas próximas semanas por falta de matéria prima e aumento dos valores alavancado pela valorização do dólar, alertou ontem a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). O principal impacto para o consumidor do descompasso no setor serão carros mais caros nas concessionárias.

O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, disse ontem em balanço do setor que a situação é dramática na produção. “O risco de paralisação é muito alto agora para dezembro e pode acontecer até para esta semana. Falta insumo por conta do descompasso trazido pela pandemia. Houve queda abrupta em abril e retomada mais forte no último trimestre.”

De acordo com Moraes, a alta do aço é o principal fator de impacto na produção. O aumento acumulado no valor da matéria-prima é de 40% neste ano. A desvalorização do real frente ao dólar também impacta nos preços dos insumos na cadeia automotiva. Além do aço, há dificuldade para conseguir borracha, pneu e termoplástico.

O problema já afeta o estoque de veículos, que de acordo com a Anfavea está no menor patamar desde março de 2004. Se durante a pandemia o estoque chegou a quatro meses, em novembro ele era de apenas 16 dias. “As montadoras estão negociando com os fornecedores, ajudando as empresas menores da cadeia. Temos um grande desafio para fechar o ano. É um tema do setor privado e vamos encontrar a normalização. Leva tempo e pode provocar paradas e afetar também o emplacamento e exportações”, disse Moraes.

O presidente afirma que não repassar para o preço final do produto é quase impossível. “O aumento dos custos é difícil de administrar. A desvalorização [do real] é bastante acima de outros países e tem impacto direto no setor. É a principal razão do impacto nos preços. Isso afeta o material importado e toda a cadeia. Temos dificuldade de não repassar.”

Balanço

Dados divulgados ontem pela Anfavea mostram o setor muito próximo dos patamares pré-pandemia. A produção em novembro alcançou 238.200 veículos, volume 0,7% superior a outubro e 4,7% maior ao de novembro de 2019. Em janeiro, antes da quarentena provocada pela covid-19 no Brasil, a produção era de 192 mil autos. As exportações também cresceram, chegando ao melhor resultado desde agosto de 2018 e o maior patamar do ano: 44 mil unidades.

Já o emplacamento de novos veículos cresceu 4,6% entre outubro e novembro, mas é 7,1% menor sobre novembro passado. No ano, foram 1.814.470 unidades emplacadas, volume 28,1% inferior ao dos 11 primeiros meses de 2019.