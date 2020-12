Motorista de ônibus que caiu de viaduto em MG disse que fugiu por medo

O motorista Luiz Viana de Lima, que dirigia o ônibus que despencou de um viaduto em João Monlevade, em Minas Gerais, na última sexta-feira, deixando 19 mortos e muitos feridos, disse em depoimento à polícia que fugiu do local do acidente por que ficou com medo.

Lima se apresentou nesta segunda-feira à polícia acompanhado de representantes da empresa Localima Transportes e de advogados.

No momento do acidente, ele pulou do ônibus e fugiu, ficando desaparecido durante todo o final de semana. Na delegacia, ele disse que se sentiu acuado, pois vários motoristas pararam e começaram a procurar por ele no local.

Segundo ele, o acidente foi causado por problemas nos freios do ônibus.

Os representantes da empresa Localima disseram que o ônibus estava arrendado à empresa JS, que tinha licença para operar a linha e que o carro estava vistoriado e regularizado.

De acordo com a polícia, os envolvidos devem ser ouvidos novamente à medida em que a investigação continua.