A incrível história da aeromoça que sobreviveu a uma queda de 10 mil metros

Vesna Vulovic morreu em dezembro de 2016. A sérvia de 66 anos de idade havia ficado conhecida aos 22, quando sobreviveu a uma queda de 10 mil metros.

Seu feito foi registrado no Livro Guinness dos Recordes como ‘a maior queda sem pára-quedas que um ser humano sobreviveu’. Mas como isso aconteceu?

Em 1972, Vulovic trabalhava como aeromoça em uma companhia aérea iugoslava. No dia 26 de janeiro de 1972, enquanto sobrevoava as montanhas da Tchecoslováquia, o avião em que ela estava explodiu, se desintegrando no ar. Todos os 27 passageiros e os outros membros da tripulação morreram no acidente.

VEJA MAIS:

○ 124 anos de idade: clipe que mostra guerra de bolas de neve na França em 1896 é restaurado em cores e viraliza

○ Vídeo emocionante mostra a reação de uma ex-bailarina com Alzheimer ao ouvir a música de 'O lago dos cisnes'

○ Jacarés podem regenerar suas caudas perdidas, assim como acontece com as lagartixas

Entretanto, ela ficou dentro da cauda do avião, protegida por um carrinho de alimentos. O pedaço da fuselagem caiu em uma área arborizada em um declive nevado, o que amorteceu o impacto. A mulher foi resgatada por um lenhador que ouviu seus gritos.

Reprodução / Strambotic

Segundo o Strambotic, durante muito tempo acreditou-se que a explosão foi causada pela detonação de uma bomba plantada por terroristas croatas durante uma escala no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca. No entanto, uma investigação realizada em 2009 por um grupo de jornalistas alemães e tchecos concluiu que o avião foi abatido por engano pela Força Aérea da Tchecoslováquia.

Vesna Vulovic ficou em coma por 10 dias. Na queda, ele fraturou o crânio e duas vértebras. Ela também quebrou a pélvis, várias costelas e ambas as pernas: “Estava quebrada, os médicos tiveram que me reconstruir. Ninguém esperava que eu vivesse tanto." Declarou, em uma entrevista ao New York Times, em 2008.

Reprodução / Strambotic

Após o acidente, Vulovic ficou temporariamente paralisada da cintura para baixo. Porém, em poucos meses já estava totalmente recuperada, voltando a trabalhar na companhia aérea, dessa vez na parte administrativa da empresa. Mas garantia que não desenvolveu medo de avião: “As pessoas sempre queriam se sentar do meu lado nos voos. Sou como um gato: tenho nove vidas.” – Brincava.