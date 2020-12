Governo do Japão investe em aplicativo de namoro para combater queda de natalidade

O governo do Japão anunciou ontem que financiará 60% de um projeto de inteligência artificial para formar casais, reportou um jornal do país. De acordo com a reportagem, o esforço faz parte da estratégia de conter a queda da taxa de natalidade japonesa.

Segundo dados oficiais, o número de bebês nascidos em 2019 no Japão caiu 5,8% em relação ao ano anterior, o menor número reportado em toda história japonesa. O governo federal quer juntar novos casais e aumentar a taxa de novos bebês asiáticos. Ao todo, o governo reservou 2 bilhões de ienes para o investimento, cerca de R$ 98 milhões, de acordo com o câmbio atual.

A prática não é incomum no Japão. Algumas prefeituras, como Saitama, no norte do país, já gastou R$ 735 mil em 2019 para unir novametne 21 casais que haviam se separado.