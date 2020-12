Gol ‘mão de Deus’ de Maradona pode estampar a nota de 1 mil pesos

A senadora argentina Norma Durango apresentou um projeto ao Congresso na segunda-feira para homenagear o astro de futebol Diego Maradona, falecido no final de novembro.

O projeto da senadora pretende colocar a foto do ex-craque argentino na cédula de 1 mil pesos. A nota teria o rosto do jogador de um lado e do outro o famoso gol que o jogador fez na final da Copa do Mundo de 1986 contra a Inglaterra, apelidado de ‘Mano de Dios’ (mão de Deus).

De acordo com a senadora, além de reconhecer um dos ídolos mais importantes do país, a nova nota também deve atrair mais turistas, que quando forem embora, farão questão de “levar um Maradona com eles”.

A ideia de estampar o dinheiro Argentino com o rosto de Maradona não é nova. Em novembro, nas redes sociais, fãs do craque defenderam nas redes que sua foto deveria estar na nota de 10 pesos.