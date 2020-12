Filha do cantor Belo deixa a cadeia após 1 mês de prisão

A estudante de psicologia Isadora Alkmin, 21 anos, filha do cantor Belo, foi solta nesta segunda-feira no Rio de Janeiro após passar quase 1 mês encarcerada por suspeita de pertencer a uma quadrilha de aplicava golpes eletrônicos.

A libertação de Isadora ocorreu após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogar a prisão preventiva dela.

Isadora foi presa em 11 de novembro com mais 11 mulheres em um apartamento no Rio que funcionava como uma central de telemarketing da quadrilha, que aplicava o golpe do motoboy.

O grupo coletava informações de vítimas e depois se passava por agentes bancários para conseguir que as vítimas entregassem seus cartões de banco a motoboys enviados em suas residências. De posse dos cartões, o grupo fazia compras e saques em dinheiro.

A filha de Belo alegou, no entanto, que não sabia o que seria feito com as informações que ela coletava.

O cantor disse na época que estava surpreso com a filha, já que sempre pagou pensão e deu suporte . "Estou muito surpreso e arrasado com tudo isso. Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai ", disse o cantor.