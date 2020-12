Expectativa para o IPCA sobe de 3,54% para 4,21%

Com a adoção da bandeira vermelha nas contas de energia elétrica em dezembro, os economistas do mercado financeiro alteraram de forma relevante a previsão para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o indicador oficial de preços em 2020. O Relatório de Mercado Focus, divulgado na segunda-feira (7) pelo Banco Central, mostra que a mediana para o índice neste ano foi de alta de 3,54% para 4,21%. Há um mês, estava em 3,20%. A projeção para o índice em 2021 foi de 3,47% para 3,34%. Quatro semanas atrás, estava em 3,17%.

Essas mudanças surgem na esteira do anúncio, em 30 de novembro, da retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz em dezembro, com taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh. Devido à pandemia do novo coronavírus, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vinha praticando a bandeira verde, sem cobrança de taxa extra.

A projeção dos economistas para a inflação já está acima do centro da meta de 2020, de 4%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,50% a 5,50%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%).

Em novembro, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que a inflação de outubro foi de 0,86%. Em 12 meses, a taxa acumulada está em 3,92%.

Selic

Outra referência que consta do boletim é a taxa básica de juros, a Selic, que consiste no principal instrumento usado pelo Banco Central para alcançar a meta de inflação. Nesta edição, também foi mantida inalterada, de 2% ao ano para o final de 2020. Segundo as estimativas, a taxa deverá ser de 3% ao ano, ao final de 2021, conforme o BC já havia informado no boletim anterior. Em relação ao fim de 2022 e 2023, o valor estimado é de 4,5% e 6% ao ano, respectivamente.

A última reunião deste ano do Copom (Comitê de Política Monetária), responsável por definir a Selic, está marcada para esta terça (8) e quarta-feira (9).