Britânica de 90 anos é a primeira pessoa no Ocidente a tomar vacina contra covid-19

A britânica Margaret Keenan, de 90 anos, que está hospitalizada em Coventry, na Inglaterra, foi a primeira pessoa do mundo a receber a primeira dose da vacina contra covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, na manhã desta terça-feira.

O Reino Unido iniciou nesta terça a campanha de vacinação e deve dar prioridade aos idosos, cuidadores e profissionais de saúde. É o primeiro país do ocidente a vacinar a população.

Cinquenta hospitais do país receberam as primeiras 800 mil doses da vacina da Pfizer, a única que recebeu autorização no Reino Unido até o momento.

"Este dia marca um enorme avanço na luta do Reino Unido contra o coronavírus", disse o primeiro-ministro Boris Johnson, advertindo, porém, que a vacinação em larga escala vai levar tempo e pedindo à população que continue respeitando as restrições impostas.

O país já registrou 61,4 mil mortes por covid-19 e é um dos países da Europa mais afetados pela doença.