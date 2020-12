Bolsonaro e Maia disputam liderança na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem que “nunca foi sua intenção” buscar reeleição em 2021. Anteontem, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não poderão tentar novo mandato.

Em entrevista ao canal “Globo News”, o deputado – que cumpre seu segundo mandato na presidência da Câmara – afirmou respeitar a decisão, e citou nomes que considera “ótimos” para sua sucessão: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Baleia Rossi (MDB-SP), Elmar Nascimento (DEM-BA), Luciano Bivar (PSL-PE) e Marcos Pereira (Republicanos-SP).

Já o governo federal busca emplacar na presidência o deputado Arthur Lira (PP-AL), que deve turbinar sua campanha de eleição até o pleito, marcado para fevereiro.

No entorno do presidente da República Jair Bolsonaro, a decisão do STF que impediu a reeleição de Maia foi encarada como uma vitória. A intenção do governo é fortalecer seu apoio no poder Legislativo e enfraquecer Maia e outros parlamentares críticos ao governo.

O entendimento do STF segue a Constituição Federal, que diz que futuros presidentes do Congresso não podem buscar reeleição dentro do período de legislatura – ou seja, os quatro anos de mandato legislativo.