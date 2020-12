Trecho da Rodovia dos Tamoios é interditado por risco de deslizamento

A Concessionária Tamoios informou que interditou um trecho um trecho de serra da Rodovia Tamoios por risco de deslizamento nesta segunda-feira.

O bloqueio ocorreu por que nas últimas 72 horas choveu 100mm na região, deixando as encostas instáveis.

O trecho interditado fica na altura do km 58 no sentido litoral e no km 81 no sentido São José dos Campos.

De acordo com a concessionária, os usuários deverão usar rotas alternativas, como a rodovia SP-098 (Mogi-Bertioga), SP-125 – Oswaldo Cruz e SP-088, Salesópolis a Mogi das Cruzes.

Não há prazo para liberação da rodovia.