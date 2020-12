São Paulo começa a vacinar contra covid-19 em 25 de janeiro, diz Doria

O governador João Dória disse nesta segunda-feira que o estado de São Paulo começa no dia 25 de janeiro a campanha estadual de vacinação contra a covid-19.

De acordo com o Plano Estadual de Imunização apresentado nesta segunda-feira, as prioridades na primeira etapa de vacinação serão as pessoas com mais de 60 anos, grupos indígenas e os quilombolas.

A vacina usada será a CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac, que será produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

A vacina, de acordo com Doria, será gratuita em todo o sistema público de saúde do estado de São Paulo. “Não estamos virando as costas para o Plano Nacional de Imunizações, mas precisamos ser mais ágeis e, por isso, estamos nos antecipando. Somos todos a favor da vida e de todas as vacinas”, disse Doria.

A previsão é de que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, entre 25 de janeiro e 28 de março.

A campanha de vacinação será implementada em parceria com as 645 prefeituras de São Paulo e o governo quer ampliar o total de postos de vacinação, dos atuais 5,2 mil para 10 mil.

Embora o governo de São Paulo tenha adiantado o cronograma de vacinação, a CoronaVac ainda precisa do aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser liberada para a população. O laboratório deve dar entrada no pedido formal ainda em dezembro, de acordo com dados do governo estadual.

Cronograma inicial de vacinação:

Dose 1

25/01- Profissionais da Saúde, indígenas e quilombolas

08/02 – Pessoas com 75 anos ou mais

15/02 – Pessoas com 70 a 74 anos

22/02 – Pessoas com 65 a 69 anos

01/03 – Pessoas com 60 a 64 anos

Dose 2

15/02 – Profissionais da Saúde, indígenas e quilombolas

01/03 – Pessoas com 75 anos ou mais

08/03 – Pessoas com 70 a 74 anos