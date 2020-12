Médicos se conectam em época de distanciamento

A pandemia de covid-19 tem sido um verdadeiro desafio para profissionais da saúde. Desde que a doença chegou ao Brasil, ainda em fevereiro, hospitais tiveram que correr contra o tempo para aprender sobre o novo coronavírus, proteger seus funcionários e não deixar que outros tratamentos, como os de câncer, fossem colocados de lado.

Com a superlotação de leitos e médicos e enfermeiros sobrecarregados, a tecnologia foi colocada em campo pelas grandes redes. Robôs e atendimentos a distância trouxeram uma grande vantagem: evitar a contaminação pelo vírus entre equipes e pacientes.

A rede Prevent Senior, por exemplo, importou dos Estados Unidos dispositivos com tablets ligados a um sistema sobre rodas que é controlado pelo próprio especialista. Com poucos cliques em um computador ou até mesmo no celular, o rosto do médico aparece na tela, e ele consegue se locomover pelos espaços, ampliar a imagem e até mesmo ajustar a altura, para uma avaliação mais precisa.

“A pandemia acelerou alguns processos e a telemedicina evoluiu 30 anos durante esse tempo. Hoje temos nove especialidades [que atendem em hospitais pelos robôs] e em cada especialidade, de 8 a 10 médicos que se alternam em plantões de 24 horas”, contou ao Metro World News o médico e coordenador da telessaúde da Prevent Senior, Saulo Emanuel.

Para o diretor executivo da empresa, Rodrigo Esper, a tecnologia encurtou a distância entre “super especialistas” e pacientes. Se antes os profissionais precisavam se deslocar pelo trânsito da capital paulista para um atendimento, hoje estão a um clique de distância.

“A principal causa de mortalidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento são as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, como o infarto e o AVC (Acidente Vascular Cerebral). Essas são doenças que a velocidade é fundamental para a qualidade do atendimento e, neste cenário, entra a necessidade do robô de telepresença. Com esse dispositivo, um neurologista consegue dar assistência de alta qualidade para muitos hospitais ao mesmo tempo.”

Para a paciente e enfermeira Camylla Soares, 26 anos, a novidade tem vantagens de rapidez e eficácia, se comparado ao modelo convencional.

“É um método bom. O paciente não fica muito tempo esperando por uma avaliação. Tem menos de meia hora que estou aqui no pronto socorro e já sendo atendida”, disse Camylla.

O mesmo recurso também é utilizado no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Com um equipamento fornecido pela T-Systems, empresa de tecnologia, cada paciente recebe de seis a oito atendimentos por plantão e, com a distância, é possível economizar no uso de equipamentos de segurança individual.

‘É um recurso para facilitar e não para substituir o médico’

ara Angelo Vattimo, médico e membro do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo), a telemedicina deve ser empregada como um auxílio ao profissional da saúde e não em sua substituição.

“A telemedicina é um recurso para facilitar e não para substituir o médico. Ela é mais uma ferramenta e, por mais que muitos sonhem com isso, é um recurso limitado e não se aplica a tudo. Ela tem funções como a teleorientação, telerradiografia [para laudos e exames de imagens] e, eventualmente, a teleconsulta entre dois médicos. Mas se questiona muito a teleconsulta [com paciente] e, para isso, é preciso uma análise muito técnica e ética”, disse Vattimo ao mencionar que não existem métodos tecnológicos que substituam um médico apalpando e auscultando, pessoalmente, o paciente.

“Existia uma regulamentação, que infelizmente foi revogada, que uma primeira consulta não deve jamais ser por teleconsulta. As consultas subsequentes, retornos, exames e que você já conhece o paciente, tudo bem. Mas agora, obviamente, é muito difícil você achar que, remotamente, é possível fazer todos os diagnósticos, exames e achar que terá uma conduta sempre adequada. Então isso é muito questionável”, concluiu o membro do Cremesp.