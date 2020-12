Governo de São Paulo deve anunciar nesta segunda-feira o plano de vacinação

O governador João Doria deve anunciar nesta segunda-feira o plano estadual de vacinação contra a covid-19, que deve iniciar ainda em janeiro.

São Paulo mantém um acordo com o laboratório chinês Sinovac, que está testando a vacina CoronaVac com a ajuda do Instituto Butantan.

A vacina está na terceira fase de testes e só pode obter a licença da Anvisa após concluir essa fase.

De acordo com o governo do estado, o relatório final dos testes da CoronaVac deve ser enviado à Anvisa ainda em dezembro, por isso não deve pedir o uso emergencial da vacina.

Doria disse que nesta segunda vai apresentar o programa de imunização completo, com cronograma, logística, grupos prioritários e volume de vacinas.

O coordenador do Centro de Contingência da covid-19, José Medina, disse que o plano deve começar por profissionais da saúde e pessoas com mais de 50 anos.