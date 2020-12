Governanta é suspeita de desviar R$ 2 milhões de idosa no RJ

A ex-governanta Maria do Amparo Correia foi presa na última sexta-feira em um sítio no município de Magé, no Rio de Janeiro, após três anos foragida da Justiça.

Ela é acusada de desviar mais de R$ 2 milhões de uma idosa de 85 anos, com a qual trabalhava como governanta.

O golpe da governanta foi descoberto em 2012, quando a polícia aprendeu com ela um cheque no valor de R$ 10 mil em nome da idosa, durante uma blitz em um bingo clandestino no Rio.

Uma investigação mostrou que ela trabalhava há 15 anos com a vítima e tinha uma procuração para movimentar o dinheiro e aplicações dela no banco, e com isso se aproveitava para fazer transferências e regates de aplicações para sua própria conta.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Maria do Amparo chegou a perder R$ 100 mil em uma noite em uma casa de apostas e se passava por rica nos lugares que frequentava.

Ela vai responder por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e por desviar bens e outros rendimentos de idoso.