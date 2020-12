Festas de fim de ano devem ser restritas e mais curtas

Definitivamente, as festas de fim de ano em 2020 serão diferentes daquelas que estávamos acostumados no “antigo normal”: com muitos abraços e comemorações cheias de aglomeração. Neste ano, um intruso mais do que indesejável está entre nós: o novo coronavírus.

Em um momento de crescimento no número de casos e mortes no Brasil somado à taxa de transmissão acima de 1 – considerada alta por especialistas –, todo cuidado é pouco. Sem uma vacina contra a covid-19 disponível para a população brasileira, o ideal é comemorar com segurança praticando a etiqueta “anticorona”.

Infectologistas e autoridades de São Paulo e de outros lugares do Brasil recomendam algumas atitudes que podem proteger da doença que já matou mais de 175 mil pessoas no país.

As principais são: reunir, no máximo, 10 pessoas do seu ciclo de convívio – sem contar crianças – por no máximo uma hora, realizar a comemoração em local aberto, como quintais e terraços e, claro, sempre com máscara e higienização constante das mãos. Veja mais recomendações ao lado.

De acordo com a infectologista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Raquel Stucchi, aglomerações nas festas de fim de ano vão intensificar ainda mais as mortes no país. “Tivemos um sacrifício penoso e triste de não socializar até agora. Não podemos arriscar a saúde por dois dias. Se os óbitos continuarem subindo neste ritmo, podem faltar leitos no futuro”, afirmou.

Para o coordenador do Centro de Contingência de Combate à Covid do estado de São Paulo, José Medina, a atenção precisa ser maior com pessoas acima de 50 anos. “Se um participante estiver com a doença pré-assintomática, todos podem se contaminar.”

Natal em tempos de isolamento