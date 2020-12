Dados pessoais são vendidos a partir de US$ 0,50 na web

Você pode até achar que seus dados pessoais pedidos à exaustão em cadastros de lojas, sites e aplicativos são irrelevantes. Mas o vazamento de informações aparentemente simples como nome completo, RG, CPF, e-mail e telefone pode gerar enormes dores de cabeça. No mercado ilegal de venda de dados, este tipo de informação custa dinheiro e permite, por exemplo, a abertura de contas bancárias irregulares, cadastros em programas públicos de benefícios e clonagem do WhatsApp.

Em casos mais graves, o vazamento para criminosos pode acabar em “doxing”, que ocorre quando as informações são usadas para constranger, agredir ou colocar a pessoa atingida em perigo.

Análise realizada pela empresa de cibersegurança Kaspersky encontrou fóruns que vendem desde nomes e RG até senhas de contas bancárias e imagens scaneadas de passaportes. Há ainda prontuários médicos e senhas de serviços por assinatura, como os streamings. As informações são vendidas a preços que variam de US$ 0,50 a US$ 500, dependendo da complexidade.

Valores que equivalem, na cotação atual do dólar, de R$ 2,60 a R$ 2.575. As ofertas foram colhidas em 10 fóruns e mercados internacionais de darknet que operam em inglês ou russo. A amostra incluiu postagens que foram compartilhadas durante o terceiro trimestre deste ano.

“Peço que todos reavaliem seus hábitos online, tendo como referência os riscos que a informação vazada pode representar em sua vida. Os golpes vão continuar até que a maioria dos brasileiros aprenda a dar importância para sua segurança digital e passe a se proteger melhor”, diz o analista de segurança da Kaspersky Fabio Assolini.

A primeira dica da empresa para se proteger é tentar saber quais informações suas são públicas na rede, sua chamada pegada digital. “Tente pesquisar seu nome no Google, combiná-lo com alguns outros dados sobre você, como seu local de residência ou ano de nascimento para refinar os resultados. Tente pesquisar seus endereços online e e-mails também. Se seu nome não for muito popular, você pode até se inscrever para receber notificações do Google, caso apareça em algum lugar da web”, orienta a Kaspersky.

O segundo passo é reavaliar que dados você considera seguro serem expostos. Veja abaixo outras dicas de segurança.

Quanto custam seus dados?

Valores encontrados em pesquisa da Kaspersky em fóruns e sites.

Detalhes do cartão de crédito

$ 6 – $ 20 (R$ 31 – R$ 103)

$ 6 – $ 20 (R$ 31 – R$ 103) Verificações da carteira de habilitação

$ 5 – $ 25 (R$ 26 – R$ 129)

$ 5 – $ 25 (R$ 26 – R$ 129) Digitalizações de passaporte

$ 6 – $ 15 (R$ 31 – R$ 77)

$ 6 – $ 15 (R$ 31 – R$ 77) Serviços de assinatura

$ 0,50 – $ 8 (R$ 2,60 – R$ 41)

$ 0,50 – $ 8 (R$ 2,60 – R$ 41) ID (nome completo, e-mail, celular)

$ 0,50 – $ 10 (R$ 2,60 – R$ 51)

$ 0,50 – $ 10 (R$ 2,60 – R$ 51) Registros médicos

$ 1 – $ 30 (R$ 5,15 – R$ 154,50)

$ 1 – $ 30 (R$ 5,15 – R$ 154,50) Conta de banco online

1-10% do valor a ser furtado

1-10% do valor a ser furtado Contas do PayPal

$ 50 – $ 500 (R$ 257 – R$ 2.575)

Dicas para não ser vítima