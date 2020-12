Comemoração virtual é uma alternativa para celebrar fim de ano

Claro que encontros virtuais não substituem as demonstrações de afeto de forma física, ainda mais em uma data tão especial e importante como o Natal. No entanto, para reduzir as chances de contaminação do novo coronavírus, festas online podem ser boa alternativa, principalmente para quem quer compartilhar o momento com muitas pessoas, só que com responsabilidade.

Coloque sua melhor roupa, passe um bom perfume e caia na pista de dança – que nesse caso será a sala da sua casa. Na visão do consultor de tecnologia Tim Stringer, a confraternização a distância é uma ótima oportunidade para se conectar com pessoas que moram longe. “As reuniões virtuais têm seus benefícios. Todos podem se divertir, mesmo que não estejam bem ou tenham problemas de mobilidade. Também é uma boa opção para se reconectar com parentes distantes que você não costuma ver com frequência”, afirma Stringer.

Para a infectologista da Unicamp Raquel Stucchi, um encontro a distância utilizando os benefícios da tecnologia é indicado para pessoas que pretendem compartilhar a magia do Natal com várias famílias. “Pessoalmente, o ideal são encontros com a presença de 10 pessoas de até duas famílias. A partir disso, você já está colocando você mesmo e os outros participantes em risco. Comemorações virtuais são ideais para quem quer reunir bastante gente”, afirmou.

São diversas as plataformas em que as confraternizações de fim de ano podem ocorrer. Entre elas, estão o Zoom, o TeamLink e o Google Meet. Estes aplicativos também estão disponíveis para download em smartphones. No site das plataformas, é possível verificar as opções de reuniões liberadas para as versões gratuitas.