São Paulo recebe insumos e inicia produção da CoronaVac

Cerca de 600 litros da matéria-prima da vacina CoronaVac chegaram em São Paulo ontem. Com os insumos, o Instituto Butatan vai iniciar a produção de mais de 1 milhão de unidades do imunizante contra a covid-19 já neste fim de semana. Apesar de ter sido enviada pela China, o Governo de São Paula trata a dose como “a vacina do Brasil”.

Agora, o estado tem 1 milhão e 120 mil unidades do imunizante garantidos. Até janeiro, a previsão do governo é que 46 milhões de doses estarão prontas. De acordo com o governador João Doria, a vacinação no estado deve começar em janeiro.

“A imunização será feita de forma responsável, seguindo a lei, cumprindo os protocolos e obedecendo os princípios de proteção à vida”, afirmou o governador em coletiva de imprensa ontem, após o desembarque do material.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O prazo esperançoso se deve aos estudos preliminares da vacina. “Os ritos dos testes clínicos estão impecáveis, técnicos, éticos e com segurança”, disse o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn.

No entanto, a divulgação dos resultados finais da fase três, que estava prevista para ocorrer ainda nesta semana, ganhou um novo prazo: até 15 de dezembro.

A CoronaVac ainda não foi registrada na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Sem autorização do órgão, a vacinação com o imunizante não poderá ocorrer em território brasileiro. Profissionais da Anvisa estão na China realizando inspeção da fábrica da Sinovac, farmacêutica que desenvolveu o imunizante e mantém parceria com o Instituto Butantan.

A CoronaVac é uma das quatro vacinas que estão no processo de submissão contínua na Anvisa. O procedimento autoriza as empresas a enviar dados dos imunizantes conforme eles ficarem prontos, e não somente no final dos testes. A iniciativa acelera o registro.

Anvisa define regras para pedido

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já definiu as regras para pedidos de uso emergencial de vacinas no Brasil. Apenas imunizantes que já estão em testes no país poderão solicitar a aplicação de urgência. A CoronaVac se enquadra neste quesito.

O uso emergencial é diferente do registro da vacina, que é a aprovação completa. De acordo com o órgão, a liberação será feita após análise de qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e resultados provisórios de estudos clínicos. O Governo de São Paulo afirmou que não precisará pedir o uso emergencial e em breve solicitará o registro definitivo.

Estado terá plano de vacinação próprio

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que vai divulgar um plano de vacinação estadual na próxima segunda-feira, que será diferente do desenvolvido pelo Ministério da Saúde – com previsão do início da imunização no Brasil em março.

Ele aproveitou a oportunidade para atacar o governo federal. “Por que iniciar uma imunização em março se podemos fazer já em janeiro? Vamos perder mais 60 mil vidas?”, questionou.

Fiscalização

O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, anunciou a contratação de 1.000 agentes para intensificar a fiscalização de ruas e estabelecimentos do estado a partir de hoje. Os fiscais podem autuar pessoas que estão sem máscara e locais que promoverem aglomeração.

A ocupação de leitos de UTI no estado atingiu 60,7% da capacidade. Na Grande São Paulo, o número é de 53,7%.

O governo também recomenda que a população não se aglomere em festas de fim de ano. “Evite reuniões com mais de 10 pessoas e com tempo de exposição maior que 1 hora”, disse José Osmar Medina, coordenador do Centro de Contingência de Combate à Covid. Publimetro