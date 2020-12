Quadrilha explode banco na Baixada Fluminense

Um grupo de bandidos usou explosivos para roubar uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta sexta-feira em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Na ação, os bandidos espalharam pregos pela rua e incendiaram uma Kombi e um caminhão para impedir a ação da polícia.

Os carros usados para a fuga da quadrilha foram encontrados incendiados.

De acordo com informações da polícia, ainda há explosivos no banco e o esquadrão antibombas foi acionado. (Com G1)