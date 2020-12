Quadrilha de mulheres roubava vinhos caros em mercados de São Paulo

A polícia prendeu uma mulher de 31 anos acusada de pertencer a um grupo que roubava vinhos caros em mercados no interior de São Paulo.

A operação policial para desmantelar a quadrilha ganhou o nome “Baco” e começou em Itatiba, mas a quadrilha operava em várias cidades.

Em apenas uma rede de mercados, o grupo chegou a roubar mais de R$ 70 mil em mercadoria.

A estratégia das golpistas era pegar as garrafas de vinho, ir até onde ficam as cerveja e substituir as garrafas em fardos fechados, que passavam despercebidos pelo caixa.

A suspeita que foi presa tem 16 passagens pela polícia. Com ela foram encontrados R$ 4 mil, vinhos, bebidas destiladas e roupas.

As outras duas integrantes do grupo já foram identificadas, mas continuam foragidas. (Com G1)