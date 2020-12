Polícia prende casal suspeito de participar do assalto de Criciúma

Um casal foi preso nesta quinta-feira em Campinas acusado de integrar a quadrilha que realizou o assalto a vários bancos na madrugada de segunda-feira em Criciúma, Santa Catarina.

Neste dia, uma quadrilha de 30 assaltantes fortemente armados tomou a cidade, atacou o posto da polícia, fez reféns e assaltou vários bancos, fugindo em seguida.

O homem preso teria sido responsável pelo abastecimento de um dos carros usado pela quadrilha. Na casa dele foram encontrados munições de arma calibre 38 e de 99 mm (calibre usado em metralhadoras), uniformes da polícia e mandados de prisão falsos.

Com as prisões desta quinta, sobe para 11 o número de criminosos que participaram do assalto presos.

A polícia procura ainda um suspeito apostado pelo casal, que supostamente também faz parte da quadrilha.